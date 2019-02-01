KIA Rio X-Line получил увеличенный клиренс и подорожал

Размер дорожного просвета был изменён с целью большей адаптации к российским дорогам.

В России стартовали продажи хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным клиренсом, который теперь составляет 195 мм. Об этом сообщает пресс-служба корейского бренда в РФ.

Отмечается, что в сравнении с прошлогодней версией дорожный просвет стал больше на 20–25 мм. Теперь, в зависимости от размера колёс, модель встала в один ряд с кроссоверами марки.

В комплектации Premium клиренс составит 195 мм, а в остальных — 190 мм. Изменятся и цены на модель — от 875 тысяч до 1 млн 125 тысяч рублей. Размер дорожного просвета был изменён с целью большей адаптации к российским дорогам и в соответствии с пожеланиями клиентов. Для реализации задачи производителю пришлось пересмотреть геометрию подвески и набор компонентов.