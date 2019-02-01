Планировали ещё один взрыв. Дело о теракте в питерском метро направили в суд

Взрывное устройство нашли дома у членов преступной группы во время их задержания.

Уголовное дело о теракте в Петербургском метрополитене направили в суд, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. Оно передано в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

— Замгенпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 членов террористического сообщества "Катиба Таухид валь Джихад"*, — пояснил Куренной.

Он также добавил, что банда планировала устроить ещё один взрыв в общественном месте после теракта в метро. По словам Куренного, члены преступной группы подготовили взрывное устройство, однако бомбу нашли при задержании банды.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2". Бомбу в действие привёл террорист-смертник.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.