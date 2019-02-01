Не заблудитесь. Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана

Читайте также

Не заблудитесь. Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана

42
В первый февральский уикенд в столичном регионе ожидается пасмурная погода, а температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.

Жёлтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана. Об этом информирует Гидрометцентр России.

<p></p>

Жёлтый — третий из пяти уровней опасности. Он обозначает потенциально опасную погоду.

Вечером в пятницу, 1 февраля, в Москве сохранится облачная погода, местами возможен снег. Температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, а по области — до минус пяти. В субботу, 2 февраля, в городе будет облачно с прояснениями. Днём термометры покажут от минус одного до плюс одного градуса, а ночью температура местами опустится до минус пяти.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×