Не заблудитесь. Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана

Жёлтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана. Об этом информирует Гидрометцентр России.
Жёлтый — третий из пяти уровней опасности. Он обозначает потенциально опасную погоду.
Вечером в пятницу, 1 февраля, в Москве сохранится облачная погода, местами возможен снег. Температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, а по области — до минус пяти. В субботу, 2 февраля, в городе будет облачно с прояснениями. Днём термометры покажут от минус одного до плюс одного градуса, а ночью температура местами опустится до минус пяти.
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