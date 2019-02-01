Самый дешёвый — в Анапу. Туры на курорты России оказались дешевле, чем в Турцию

Разницы в 10–15 тысяч рублей может быть достаточно, чтобы повлиять на выбор экономных путешественников.

Эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip составили список самых дешёвых туров на июнь, исходя из предложений туроператоров по раннему бронированию. Для анализа специалисты выбрали туры на двоих на семь ночей с проживанием в трёхзвёздочном отеле с завтраком и вылетом из Москвы.

Топ самых недорогих вариантов летнего отдыха возглавил Краснодарский край: минимальная стоимость поездки в Анапу составила 29,4 тысячи рублей, в Сочи — 31,1 тысячи рублей, а в Судак — 33,8 тысячи. Среди зарубежных курортов самым дешёвым стал болгарский Солнечный берег — отдых здесь обойдётся в 37,2 тысячи рублей. Следом идёт Турция: неделя в Мармарисе отнимет у туристов чуть более 40 тысяч рублей.

Разница в минимальной стоимости морского отдыха внутри страны и за её пределами, например в Турции, Болгарии или Тунисе, составляет около 10—15 тысяч рублей за тур. Этого может быть достаточно, чтобы повлиять на решение экономных путешественников Алексей Теплов, директор по маркетингу OneTwoTrip

Ранее эксперты подсчитали, что в 2018 году россияне тратили на туристические путёвки в среднем 50–60 тысяч рублей. Самыми продаваемыми бюджетными турами стали поездки в Крым, Турцию и Краснодарский край.