Самый дешёвый — в Анапу. Туры на курорты России оказались дешевле, чем в Турцию

Эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip составили список самых дешёвых туров на июнь, исходя из предложений туроператоров по раннему бронированию. Для анализа специалисты выбрали туры на двоих на семь ночей с проживанием в трёхзвёздочном отеле с завтраком и вылетом из Москвы.
Топ самых недорогих вариантов летнего отдыха возглавил Краснодарский край: минимальная стоимость поездки в Анапу составила 29,4 тысячи рублей, в Сочи — 31,1 тысячи рублей, а в Судак — 33,8 тысячи. Среди зарубежных курортов самым дешёвым стал болгарский Солнечный берег — отдых здесь обойдётся в 37,2 тысячи рублей. Следом идёт Турция: неделя в Мармарисе отнимет у туристов чуть более 40 тысяч рублей.
Разница в минимальной стоимости морского отдыха внутри страны и за её пределами, например в Турции, Болгарии или Тунисе, составляет около 10—15 тысяч рублей за тур. Этого может быть достаточно, чтобы повлиять на решение экономных путешественников
Алексей Теплов, директор по маркетингу OneTwoTrip
Ранее эксперты подсчитали, что в 2018 году россияне тратили на туристические путёвки в среднем 50–60 тысяч рублей. Самыми продаваемыми бюджетными турами стали поездки в Крым, Турцию и Краснодарский край.
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