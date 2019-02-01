За развитие отношений двух стран. Валерию Гергиеву вручили орден Звезды Италии

Музыкант отметил, что россияне не перестанут восхищаться культурным богатством и наследием итальянцев.

Российскому музыканту Валерию Гергиеву вручили орден Звезды Италии в степени Великого офицера за вклад в развитие отношений двух стран. Церемония прошла в Москве в посольстве республики.

— Вручая этот орден, Италия хочет выразить признательность маэстро за его вклад в развитие культурных связей между нашими странами, — заявил посол Италии Паскуале Терраччано.

Он также назвал Гергиева "строителем мостов" между культурами двух стран. Событие также посетила глава итальянского сената Мария Элизабетта Альберти-Казеллати, которая подчеркнула, что музыка является уникальным инструментом диалога, а сам Гергиев — большой друг Италии.

Музыкант отметил, что россияне не перестанут восхищаться культурным богатством и наследием итальянцев.

— Я уверен, что никакие политические кризисы не изменят отношения между нашими странами! — подчеркнул маэстро.