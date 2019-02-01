Не подчинялась и спорила. В Таиланде рассказали о поведении Насти Рыбки в тюрьме

В отличие от остальных заключённых по этому делу, она была единственной, кто нарушал тюремные порядки.

Директор коррекционного департамента Минюста Таиланда Нарат Саветсанан рассказал о поведении Анастасии Вашукевич, также известной как Настя Рыбка, в местной тюрьме.

— К ней относились точно так же, как и ко всем остальным женщинам-заключённым. Однако она сопротивлялась и нарушала тюремные порядки и правила, — приводит его слова Bangkok Post.

Он отметил, что все остальные заключённые по этому делу вели себя спокойно, без пререканий. Таким образом Саветсанан ответил на слова Рыбки о плохих условиях содержания в таиландской тюрьме.

Как уже ранее сообщал Лайф, Рыбка и Лесли были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года во время незаконного секс-тренинга. Местный суд приговорил их к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Затем они были депортированы из королевства, однако сразу по прилёте парочку задержали в Шереметьево по делу о вовлечении в занятие проституцией.