Спустя 27 лет. Пенсионерка из Омска получила паспорт РФ вместо советского

Жительница Омска Галина Абаскалова получила российский паспорт взамен советского. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Правоохранители узнали о судьбе 63-летней женщины благодаря журналистам. В итоге полицейские сумели оперативно связаться с женщиной и организовали замену недействительного документа.
Теперь омичка сможет получать свои льготы и положенную ей государственную пенсию.
Лайф уже рассказывал о судьбе Галины Абаскаловой, которая не сумела вовремя заменить свой советский паспорт на российский и в итоге не могла получить положенные льготы и пенсию.
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