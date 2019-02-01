Спустя 27 лет. Пенсионерка из Омска получила паспорт РФ вместо советского

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Спустя 27 лет. Пенсионерка из Омска получила паспорт РФ вместо советского

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Фото: © ГУ МВД по Омской области

Теперь женщина сможет получать свои льготы и положенную ей государственную пенсию.

Жительница Омска Галина Абаскалова получила российский паспорт взамен советского. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Правоохранители узнали о судьбе 63-летней женщины благодаря журналистам. В итоге полицейские сумели оперативно связаться с женщиной и организовали замену недействительного документа.

Теперь омичка сможет получать свои льготы и положенную ей государственную пенсию.

Лайф уже рассказывал о судьбе Галины Абаскаловой, которая не сумела вовремя заменить свой советский паспорт на российский и в итоге не могла получить положенные льготы и пенсию.

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