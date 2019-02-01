В Киеве заявили о многомиллиардных потерях из-за ситуации в Керченском проливе

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна лишилась дохода в 10 миллиардов гривен (около 360 миллионов долларов) после инцидента в Керченском проливе и ситуации в Азовском море.

— Цифра приближается к отметке 10 миллиардов гривен, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион. Мы всегда к этому серьёзно относились, начиная со строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент... закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря, — рассказал министр информагентству УНИАН.

Министр дополнил, что в данный момент судоходство в Керченском проливе происходит свободно, но не идеально. Украина вместе с партнёрами по "антироссийской коалиции" готовит "Азовский пакет" санкций. О новом пакете санкций против России говорил и специальный представитель США на Украине Курт Уолкер.

А ранее Омелян выступал с инициативами закрыть железнодорожное сообщение с Россией. Тем, кому очень хочется поехать в Москву, министр предложил взять оружие и идти воевать.