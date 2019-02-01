Суд арестовал героиню статьи про героин

Кузьминский суд Москвы арестовал Анну Глазову, известную по статье одного из интернет-СМИ, посвящённой жизни девушки, употребляющей героин. Об этом сообщает РИА "Новости".

Под арестом Глазова пробудет до 27 февраля. Сообщается, что она находилась в федеральном розыске по делу о хранении наркотиков.

В декабре 2018 года МВД заблокировало статью одного из интернет-СМИ под названием "Героин — собственность модели", в которой Глазова рассказала о том, как она живёт, употребляя героин на протяжении 10 лет.

Как писал ранее Лайф, 31 января Глазова была задержана в Москве. При задержании у неё обнаружили 0,4 грамма некоего вещества, предположительно героина.