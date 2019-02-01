В Якутске отрицают, что местная школа отказалась принимать русскоязычных детей

Пресс-секретарь главы Якутска напоминает, что это учебное заведение создавалось как национальное.

Власти Якутска прокомментировали сообщения СМИ, что национальная школа "Айыы Кыhата" отказалась принимать русскоязычных детей. Они эту информацию не подтверждают.

— Мы видели эти публикации. Такого не может быть. Эта школа создавалась как национальная, но детей русскоязычных, конечно, будут принимать, — заявил пресс-секретарь главы Якутска Сарданы Авксентьевой Роман Мандзяк радиостанции "Говорит Москва".

Он также добавил, что не знает ни одного случая, чтобы в школе отказались принимать детей на обучение.

Портал News.Ykt.Ru утверждал, что в школе отказались принимать русскоязычных детей якобы из-за того, что их зачисление может повлиять на "программу обучения и воспитания".