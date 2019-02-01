"Врач"-каннибал оказался специалистом по ЗОЖ

В его обязанности входили профилактика курения и алкоголизма, беседы с людьми о вреде никотина и спиртного и пользе здорового образа жизни.

Борис Кондрашин, устроившийся работать в городскую больницу № 11 после многолетнего лечения в психиатрическом диспансере из-за убийства своего сверстника в 1998 году, не занимался лечением людей, а был консультантом по здоровому образу жизни. Об этом заявила начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова.

— Он был принят на работу врачом-терапевтом в отделение медицинской профилактики, — уточнила начальник горздрава. — В его обязанности входили профилактика курения и алкоголизма, беседы с людьми о вреде никотина и спиртного и пользе здорового образа жизни. Иной деятельностью он не занимался.

Ранее сообщалось, что в городскую больницу устроился работать терапевтом мужчина с поддельным дипломом об образовании. Кроме того, как стало известно, мужчина оказался душевнобольным — в 16 лет он убил своего сверстника и, считая себя вампиром, выпил кровь жертвы.

Позднее в Управлении здравоохранения Челябинска объяснили, как Кондрашин смог устроиться на работу. Там отметили, что мужчина предоставил все необходимые документы, но у него отсутствовала трудовая книжка — она была потеряна, поэтому ему завели новую. Примечательно, что записей там и не могло быть, так как Кондрашин состоял на лечении в психдиспансере продолжительное время.