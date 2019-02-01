В Ульяновской области у 27 суворовцев обнаружили патологию в лёгких

Точный диагноз пока не известен. Специалисты полагают, что речь идёт об инфекционном заболевании, которое не передаётся от человека к человеку.

В Ульяновской области у 27 воспитанников Суворовского училища врачи обнаружили патологию в лёгких. Об этом ТАСС рассказал источник в одном из медучреждений региона.

Известно, что заболевание удалось обнаружить после проведения плановой флюорографии у воспитанников. Специалисты полагают, что речь идёт об инфекционном заболевании, которое не передаётся от человека к человеку. Любопытно, но пациенты не жаловались на состояние здоровья.

Сейчас более 800 сотрудников и подопечных училища проходят необходимые медицинские проверки. Точный диагноз сейчас уточняется.

— У заболевших воспитанников взяты необходимые анализы. Результаты будут готовы приблизительно через неделю, — заявила собеседница агентства.