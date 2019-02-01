Трамп подтвердил, что 2 февраля США приостанавливают участие в ДРСМД

В субботу, 2 февраля, США приостановят выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начнут процедуру выхода из него. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.
По словам американского лидера, Россия "долго безнаказанно нарушала ДРСМД, скрытно разрабатывая и развёртывая запрещённую ракетную систему".
Завтра США прекратят свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него, который завершится через шесть месяцев, если Россия не вернётся к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и оборудование, нарушающие договор
Дональд Трамп
О планах Штатов выйти из ДРСМД Трамп заявлял ещё в октябре прошлого года. В свою очередь, президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва выступает против разрыва документа, но если это произойдёт, то РФ будет вынуждена реагировать.
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