Трамп подтвердил, что 2 февраля США приостанавливают участие в ДРСМД

По мнению американского лидера, Москва "долго безнаказанно нарушала договор, скрытно разрабатывая и развёртывая запрещённую ракетную систему".

В субботу, 2 февраля, США приостановят выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начнут процедуру выхода из него. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Россия "долго безнаказанно нарушала ДРСМД, скрытно разрабатывая и развёртывая запрещённую ракетную систему".

Завтра США прекратят свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него, который завершится через шесть месяцев, если Россия не вернётся к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и оборудование, нарушающие договор Дональд Трамп

О планах Штатов выйти из ДРСМД Трамп заявлял ещё в октябре прошлого года. В свою очередь, президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва выступает против разрыва документа, но если это произойдёт, то РФ будет вынуждена реагировать.