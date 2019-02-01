"Угрожают миллионам европейцев". Помпео вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД

По мнению политика, Москва это делала специально для подрыва шансов на продвижение двусторонних отношений в лучшую сторону.

Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— Россия годами бессовестно нарушала условия Договора о РСМД. Россия по-прежнему фактически нарушает свои обязательства не производить, обладать и испытывать ракеты среднего радиуса действия наземного базирования дальностью от 500 до 550 километров, — заявил Помпео.

Он также отметил, что, несмотря на многолетние нарушения договора со стороны РФ, США на протяжении шести последних лет соблюдали договор и более 30 раз поднимали этот вопрос на высоком уровне. По мнению Помпео, нарушения России угрожают миллионам европейцев и американцев, а действия Москвы направлены на подрыв шансов на продвижение двусторонних отношений в лучшую сторону.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 2 февраля Вашингтон приостановит действие ДРСМД и начнёт постепенный выход из него.

Напомним, 20 октября 2018 года Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Кроме того, американский лидер обвинил Москву в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал.