Помпео рассказал, в каком случае США окончательно расторгнут Договор о РСМД

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон окончательно расторгнет Договор о ракетах средней и меньшей дальности, если Москва не вернётся к "соблюдению условий" соглашения в течение полугода.

— Если Россия не вернётся к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, то есть проверяемо уничтожит свою ракету, нарушающую ДРСМД, пусковые установки и сопутствующее оборудование, договор будет расторгнут, — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что завтра Вашингтон приостанавливает своё участие в ДРСМД. О планах Штатов выйти из Договора о РСМД Трамп заявлял ещё в октябре прошлого года. В свою очередь, президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва выступает против разрыва документа, но если это произойдёт, то РФ будет вынуждена реагировать.