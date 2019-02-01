Трамп верит в хорошие отношения с Россией после выхода из ДРСМД

По мнению главы Белого дома, это будет хорошо не только для двух государств, но и для всего мира.

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в развитие хороших отношений между Вашингтоном и Москвой после выхода американской стороны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— Важно, что, когда это будет сделано, мы готовы, возможно, в первый раз в истории, к отличным отношениям [с Россией] в экономическом, торговом, политическом и военном аспекте, — заявил американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что это будет хорошо не только для двух государств, но и для всего мира.

Трамп также обратил внимание на то, что контроль за вооружениями должен добросовестно выполняться обеими сторонами.

— Мы готовы общаться с Россией на переговорах по контролю над вооружениями, которые соответствуют этим критериям, — добавил глава Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 2 февраля Вашингтон приостановит действие ДРСМД и начнёт постепенный выход из него.

Напомним, 20 октября 2018 года Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Кроме того, американский лидер обвинил Москву в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал.