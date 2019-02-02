Найден "супергерой в мире фастфуда"

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Найден "супергерой в мире фастфуда"

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Фото © Flickr/m01229

Сотрудник сети Chick-fil-A с заказом в руках бежал значительное расстояние от своего рабочего места до клиента.

Пользователи форума Reddit положительно отреагировали на поступок работника сети фастфуда Chick-fil-A. Молодой человек бежал за авто клиента, который не забрал часть своего заказа. Соответствующее видео набрало более 60 тысяч лайков и больше двух тысяч комментариев.

На самом видео можно увидеть, как работник Chick-fil-A с заказом в руках пробежал значительное расстояние от своего рабочего места для того, чтобы доставить оставшийся заказ клиенту. После этого он быстро вернулся обратно на работу.

Комментаторы остались довольны таким поступком сотрудника Chick-fil-A. Также пользователи Reddit заявили, что сотрудники этой компании отличаются добродушием и исключительной вежливостью.

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