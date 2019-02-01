"Ельцин-центр" опроверг данные о том, что дом экс-президента разберут на дрова

Дом семьи первого президента России Бориса Ельцина не будут разбирать на дрова, так как после пожара там осталось одно пепелище. Об этом РИА "Новости" рассказала представитель екатеринбургского "Ельцин-центра" Евгения Капитонихина.
— Дом действительно сгорел год назад, в конце января, и разбирать там нечего, потому что осталось пепелище. Вот так нам сказала родственница семьи, которая этим домом владеет, — заявила Капитонихина.
Она также выразила мнение, что сейчас никто не разбирает постройку, так как это невозможно из-за высоких сугробов. Кроме того, ей ничего неизвестно о планах по восстановлению дома или же строительству на его месте нового.
Ранее Лайф рассказывал, что дом семьи первого президента России Бориса Ельцина разберут на дрова.
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