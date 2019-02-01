Путин и Лукашенко могут обсудить график работы по интеграции в ближайшее время

По итогам этой встречи могут поступить дополнительные вводные, по которым будет начата работа.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко могут обсудить график рабочей группы по интеграции двух стран в ближайшее время. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

— Как вы знаете, на ближайшее время назначена встреча двух [лидеров] — Путина и Лукашенко. Я думаю, на этой встрече тоже будут обсуждаться вопросы, которые влияют на график работы нашей рабочей группы с господином Крутым (Дмитрий Крутой, министр экономики Белоруссии. — Прим. ред.), — приводит слова Орешкина ТАСС.

Глава Минэкономразвития добавил, что по итогам встречи Путина и Лукашенко могут поступить дополнительные вводные, по которым можно будет начать работать.

В декабре прошлого года президенты России и Белоруссии решили создать межправительственную рабочую группу по развитию интеграции. От РФ её возглавил Максим Орешкин, а от Белоруссии — Дмитрий Крутой.