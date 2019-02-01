Роспотребнадзор подтвердил вспышку массовой дизентерии в детских садах Москвы

В качестве фактора передачи инфекции рассматривается творог "родом" из Липецкой области.

Роспотребнадзор признал, что случаи дизентерии в детских садах Москвы были вызваны употреблением инфицированной пищи. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос председателя Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города Москвы Алексея Венедиктова.

— Лабораторные исследования показали, что групповые заболевания в детских дошкольных коллективах связаны с употреблением инфицированной пищи. В качестве фактора передачи инфекции рассматривается творог, изготавливаемый на одном из предприятий в Липецкой области, — приводит текст документа "Эхо Москвы".

События, о которых идёт речь, произошли в 14 детских садах на юго-востоке Москвы ещё в декабре. Власти располагают данными о 127 заболевших, однако на данный момент все пациенты уже выписаны из больницы и вспышка, по данным Роспотребнадзора, ликвидирована.

В документе также уточняется, что в отношении юридических и должностных лиц были возбуждены административные дела, а творожная линия проштрафившегося предприятия была приостановлена по решению суда.

Дизентерия — это инфекционное заболевание, характеризующееся синдромом общей инфекционной интоксикации организма и поражающее желудочно-кишечный тракт. Особенно распространена инфекция у детей дошкольного возраста, а вот груднички за счёт антител от матери болеют крайне редко.