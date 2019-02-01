Психолог увидела в смене имиджа Бузовой её "готовность к влюблённости"

Психолог кризисного центра помощи женщинам и детям Марина Солдатенко уверена, что телеведущая и певица Ольга Бузова поменяла цвет волос, чтобы со своим старым образом оставить разочарования прошлого.

— Работает этот механизм у всех одинаково: и у вас, и у меня, и у Ольги Бузовой... Очень хочется жить по-новому, потому что, если не хочется, тогда придёшь к суициду. А по-новому как быстро сделать? Что можно быстро поменять? Можно ли мне быстро поменять самого себя внутри? Нет, это очень сложно, но очень хочется. И вот есть внешняя оболочка — это наше тело. И тогда наша эмоциональность защищена, мы удовлетворили своё внутреннее я, — рассказала психолог Лайфу.

Также, по мнению Марины Солдатенко, когда Бузова поменяла цвет волос на чёрный, это был вызов Ольги новой жизни, вызов самой себе. Она пообещала себе двигаться дальше.

— Говорить о том, что она влюблена, преждевременно. Я думаю, что, скорее всего, она как раз-таки её только планирует. Её бессознательное, её эмоции двигают её к планированию новых действий, в том числе она готова к новым отношениям. Но это не может быть проявлением новых отношений, это только готовность, — объясняет причёску Бузовой психолог.

Сегодня Лайф рассказывал, что после долгого пребывания в статусе брюнетки Бузова вернулась к светлому цвету волос. Меньше недели назад подписчики девушки в соцсетях заподозрили, что Ольга поссорилась со своей сестрой Анной из-за того, что та летела с Куршевеля в экономклассе.