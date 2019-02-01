Толкнувший российскую журналистку депутат Рады всерьёз воспринял слова Кадырова

Депутат Верховной рады Борислав Берёза заявил, что всерьез воспринял предупреждение главы Чечни Рамзана Кадырова о "звонкой пощечине" из-за того, что он толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ.

— Воспринимаю ли я серьезно эти угрозы? Да, воспринимаю, — заявил нардеп в эфире канала "Прямой".

Он добавил, что не будет просить украинских правоохранителей предоставить ему охрану.

Напомним, 24 января Берёза толкнул и оскорбил журналистку телеканала "Россия" во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ, помешав Скабеевой задать свой вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. Этот инцидент прокомментировал глава Чечни. Кадыров отметил, что парламентарию следует извиниться перед россиянкой, иначе "найдется истинный человек, который влепит звонкую пощечину" украинскому депутату.