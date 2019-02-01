"Однозначно будет". Джабаров рассказал об ответе РФ после выхода США из ДРСМД

Сенатор подчеркнул, что Вашингтон не устраивала ситуация, при которой они растеряли все преимущества по договору.

Россия даст ответ США на выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом Лайфу рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что в Москве не услышали ничего нового в словах Дональда Трампа, а президент России Владимир Путин говорил об этом несколько месяцев назад. Сенатор подчеркнул, что Вашингтон не устраивала ситуация, при которой они растеряли все преимущества по договору, а потому они приступили к разработке систем вооружения другого класса.

— Ответ наш будет, однозначно, об этом и говорил верховный главнокомандующий наш, что ответ будет симметричный. Наверное, тоже будем размещать адекватно и производить ракеты этого класса. Для американцев что есть эти ракеты, что нет, они касаются только европейского центра возможных военных действий. Они как бы, как они считали, избавляли своих союзников от перспективы нападения со стороны СССР, — заявил Джабаров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 2 февраля Вашингтон приостановит действие ДРСМД и начнёт постепенный выход из него.

Напомним, 20 октября 2018 года Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Кроме того, американский лидер обвинил Москву в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал.