В Москве арестовали нового фигуранта дела Арашукова

Исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов — новый фигурант дела Арашуковых о хищении природного газа на 30 млрд — арестован на 2 месяца. Такое постановление вынесла судья Басманного суда Москвы Наталья Дударь.

— Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Кятова меру пресечения в виде ареста до 31 марта, — сказала она.

Напомним, что 30 января 2018 года в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал парламентария до 30 марта этого года.

Под стражу заключён также отец Арашукова Рауль. Он проходит по делу о хищении природного газа на 30 миллиардов рублей и создании ОПС. По делу арестованы ещё ряд фигурантов, среди них двоюродный брат Арашукова Руслан, директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорь Травинов и другие.