Студентов задержали за изготовление взрывчатки в общежитии МГУ

Аспирант механико-математического факультета МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в общежитии университета. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. РЕН-ТВ сообщает о шести задержанных.

По предварительным данным, один из задержанных — 25-летний уроженец Нижнекамска. Его подозревают в изготовлении взрывчатки в комнате общежития на Ленинских горах. Собеседник агентства рассказал, что правоохранители вышли на его след в ходе расследования уголовного дела по факту обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января.

Отмечается, что молодой человек признался в изготовлении взрывчатки в сентябре 2018 года. При этом её он уже успел испытать.

— В ходе обыска в его комнате были обнаружены следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература, — сказал источник "Интерфакса".

Он добавил, что подозреваемый состоит в анархистской организации, а в 2018 году был оштрафован за применение насилия в отношении полицейского.