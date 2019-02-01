"Концлагерь". Пациенты больницы под Ярославлем пожаловались на её состояние

Пациенты инфекционного отделения больницы города Тутаева Ярославской области пожаловались на плохое состояние учреждения. Соответствующий пост опубликован в группе "Типичный Тутаев" в соцсети "ВКонтакте".
Условия, в которых содержатся здешние больные, они сами сравнивают с условиями в концлагерях.
— В палатах грязно, холодно, с потолков и стен осыпается краска и штукатурка, сантехника не работает, воды нет, мебель разбита, подушки, матрасы и одеяла словно, извините, "проссаны", — говорится в сообщении.
Автор также выразил мнение, что условия содержания заключённых в тюрьмах значительно лучше, чем в инфекционном отделении. Больные также остались недовольны риторикой главного врача медучреждения, который говорит о модернизации больницы в Тутаеве и новых направлениях в оказании медицинских услуг. По их мнению, это не соответствует действительности.
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