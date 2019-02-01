"Концлагерь". Пациенты больницы под Ярославлем пожаловались на её состояние

Читайте также

"Концлагерь". Пациенты больницы под Ярославлем пожаловались на её состояние

236

Фото: © VK/ Типичный Тутаев / Афиша. Новости. Фото.

Больные обратили внимание на ужасные стены, неработающую сантехнику, разбитую мебель и многое другое.

Пациенты инфекционного отделения больницы города Тутаева Ярославской области пожаловались на плохое состояние учреждения. Соответствующий пост опубликован в группе "Типичный Тутаев" в соцсети "ВКонтакте".

Условия, в которых содержатся здешние больные, они сами сравнивают с условиями в концлагерях.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/tiptutaev76" target="_blank"><strong>Типичный Тутаев / Афиша. Новости. Фото.</strong></a></p>

— В палатах грязно, холодно, с потолков и стен осыпается краска и штукатурка, сантехника не работает, воды нет, мебель разбита, подушки, матрасы и одеяла словно, извините, "проссаны", — говорится в сообщении.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/tiptutaev76" target="_blank"><strong>Типичный Тутаев / Афиша. Новости. Фото.</strong></a></p>

Автор также выразил мнение, что условия содержания заключённых в тюрьмах значительно лучше, чем в инфекционном отделении. Больные также остались недовольны риторикой главного врача медучреждения, который говорит о модернизации больницы в Тутаеве и новых направлениях в оказании медицинских услуг. По их мнению, это не соответствует действительности.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×