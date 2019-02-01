Оставить нужное. Лукашенко потребовал "убрать всё лишнее" из школьной программы

По мнению белорусского президента, определять, что "лишнее", а что "нужное", должна "наша жизнь".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал "убрать всё лишнее и оставить нужное" в школьной программе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, критерием, по которому будет определяться, что "лишнее", а что "нужное", выступит "наша жизнь, действительность", которая будет требовать от будущего специалиста определённого набора навыков и знаний. Также он добавил, что система белорусского образования является крайне востребованной.

— Система белорусского образования очень востребованна. По-моему, 108 стран обучаются в Беларуси, около 25 тысяч человек, — пояснил президент.

По мнению Лукашенко, в белорусских школах готовят только математиков, хотя специалистов в данной области в стране нужно "меньше всего", а потому он предложил готовить их "где-то на факультативе" или в вузе. Аналогичной точки зрения он придерживается относительно биологии. Он считает, что школьникам не нужно целый учебный год изучать червей, если они не собираются становиться биологами.