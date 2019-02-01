Новый формат. В московских Кузьминках открылась круглогодичная ярмарка

Столичный мэр Сергей Собянин открыл круглогодичную ярмарку в московском районе Кузьминки. Рынок перестроили в торговые помещения, оформленные во французском стиле, сообщает сайт мэра Москвы.

— Многие жители просят сделать так, чтобы эти ярмарки работали не три дня в неделю и не несколько месяцев, а круглогодично и каждый день. Ярмарки такого формата, как в Кузьминках, которую мы открываем сегодня, начали появляться в городе. Здесь всё приспособлено для того, чтобы фермеры со всей страны приезжали и торговали круглый год в хороших, комфортных условиях, — заявил мэр города.

Несмотря на круглогодичный режим работы, каждый понедельник ярмарка будет закрыта на санитарное обслуживание. А со вторника по воскресенье — открыта с 09:00 до 20:00.

По словам Сергея Собянина, в 2019 году в столице откроется более десятка подобных торговых павильонов. В них продавцы не платят за арендные места, обслуживанием павильонов занимается город.