"Быстро котята родятся". Главврач тутаевской ЦРБ ответил недовольным пациентам

Он отметил, что прекрасно знаком с проблемами лечебницы и занимается выделением средств для капитального ремонта.

Главный врач больницы в городе Тутаеве Ярославской области Валентин Карбаинов в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что знает о проблемах в инфекционном отделении лечебницы, а также раскритиковал недовольных пациентов.

— Отдельно стоящее двухэтажное здание инфекционного отделения было построено в 1984 году, и до 13 декабря 2016 года там никакие ремонтные работы не проводились. Когда я принял отделение, то ужаснулся — крыша течёт, по стенам всё течет, и все помещения нуждаются в ремонте, — заявил Карбаинов.

Он рассказал, что в ноябре прошлого года был закончен капитальный ремонт крыши здания, на это потратили 1 млн 200 тысяч рублей.

— Мы отремонтировали два бокса, процедурный кабинет, заменили сантехнику, но отделение требует капитального ремонта, — добавил главврач.

По его словам, ремонт каждого из этажей может стоить до полутора миллионов рублей. У Карбаинова уже готова проектная документация, которую он готовится предоставить в региональный департамент здравоохранения. Ремонт может занять два-три месяца.

— Быстро котята родятся, а капитальный ремонт — это серьёзное мероприятие. Ничего страшного нет, — отметил Карбаинов.

Главврач раскритиковал недовольных пациентов, которые вытащили внутренние проблемы заведения на свет, при этом никаких жалоб от пациентов ранее не поступало.

— А то я без них не знаю, чем я занимаюсь. Грязь люди собирают. Бог с ними, их право, — подытожил Карбаинов.

Ранее Лайф рассказывал, что пациенты больницы в городе Тутаеве Ярославской области пожаловались на ужасное состояние инфекционного отделения, сравнив его с концлагерем.