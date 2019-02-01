Кузнецова проверит данные об отказе якутской школы принимать русскоязычных детей

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова проверит данные СМИ, что в одной из якутских школ отказались принимать русскоязычных детей.

— Анна Кузнецова проверит появившуюся в СМИ информацию о том, что одна из якутских школ отказала в зачислении русскоязычных детей, — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе омбудсмена.

По данным портала News.Ykt.Ru, в национальной школе "Айыы Кыhата" отказались принимать русскоязычных детей якобы из-за того, что их зачисление может повлиять на "программу обучения и воспитания". Власти Якутска эту информацию опровергали.