Из-за упоминания Безрукова. Украина запретила ввоз книги Сергея Довлатова

Российский актёр находится в украинском перечне людей, угрожающих безопасности страны.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну книги Сергея Довлатова, в предисловии которой упоминается актёр Сергей Безруков. Название произведения не приводится. Помимо него в "чёрный список" внесли ещё 12 книг, сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

Под запрет также попали книги Никиты Непряхина "Убеждай и побеждай", Евгения Торчинова "Путь запредельного", Андрея Шарого "Балканы: окраины империй". В списке значится и детская учебная литература. По данным ведомства, в указанных произведениях есть признаки "пропаганды государства-агрессора", а отказ в ввозе на Украину предоставлен "на основании выводов экспертного совета".

В 2018 году Госкомтелерадио запретило ввоз в страну около 477 тысяч экземпляров книг, посчитав их содержание антиукраинским.