США не намерены размещать ядерное оружие в Европе после выхода из ДРСМД

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США не намерены размещать ядерное оружие в Европе после выхода из ДРСМД

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Фото: © РИА "Новости" 

США не планируют размещать ядерное оружие в Европе после выхода из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

— Мы соблюдали этот договор более 31 года. Уйдёт время на то, чтобы решить, какие вооружения будут размещены (в Европе. — Прим. Лайфа). Что мы точно знаем, так это то, что сегодня мы рассматриваем только неядерные варианты, — сказал он.

Кроме того, высокопоставленный представитель администрации США опроверг предположение, что Вашингтон стремится к гонке ядерных вооружений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 2 февраля Вашингтон приостановит действие ДРСМД и начнёт постепенный выход из него.

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