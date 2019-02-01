США не намерены размещать ядерное оружие в Европе после выхода из ДРСМД

США не планируют размещать ядерное оружие в Европе после выхода из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

— Мы соблюдали этот договор более 31 года. Уйдёт время на то, чтобы решить, какие вооружения будут размещены (в Европе. — Прим. Лайфа). Что мы точно знаем, так это то, что сегодня мы рассматриваем только неядерные варианты, — сказал он.

Кроме того, высокопоставленный представитель администрации США опроверг предположение, что Вашингтон стремится к гонке ядерных вооружений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 2 февраля Вашингтон приостановит действие ДРСМД и начнёт постепенный выход из него.