Объявлены темы грантового конкурса РФФИ и ЭИСИ

Приём заявок на конкурсы начнётся 1 февраля 2019 года и закончится 15 марта 2019 года.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) определили темы грантового конкурса для политологов и научных коллективов. Об этом сообщается на сайте ЭИСИ.

Участники могут получить от 100 тысяч до трёх миллионов рублей. Всего определено 14 направлений:

основные тренды мирового политического развития;

современная политическая система России: тенденции и направления развития;

государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования;

лидерство в политическом процессе России;

гражданственность как ценностное основание социальной активности в современном обществе;

политическая стратегия прорыва в технологическом и производственном развитии страны;

институты государства и гражданского общества как субъекты политологического образования;

новые коммуникативные технологии в современном обществе: возможности и границы применения;

образ будущего России: стратегические приоритеты и точки роста;

ценности и традиции в формировании политической идентичности;

трансформация политической культуры в условиях цифровизации публичного пространства;

исторические символы в политических процессах: потенциал и характер использования;

формирование и реализация государственной политики в отношении детей и молодёжи;

этнополитические процессы в России и мире.

Приём заявок на конкурсы начнётся 1 февраля 2019 года и закончится 15 марта 2019 года. Итоги конкурсов будут подведены до 18 апреля 2019 года. Срок реализации научных проектов составляет от 8 до 12 месяцев в зависимости от типа проекта.

Информация о конкурсах и порядке подачи заявок опубликована на сайте РФФИ.