Объявлены темы грантового конкурса РФФИ и ЭИСИ

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) определили темы грантового конкурса для политологов и научных коллективов. Об этом сообщается на сайте ЭИСИ.
Участники могут получить от 100 тысяч до трёх миллионов рублей. Всего определено 14 направлений:
- основные тренды мирового политического развития;
- современная политическая система России: тенденции и направления развития;
- государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования;
- лидерство в политическом процессе России;
- гражданственность как ценностное основание социальной активности в современном обществе;
- политическая стратегия прорыва в технологическом и производственном развитии страны;
- институты государства и гражданского общества как субъекты политологического образования;
- новые коммуникативные технологии в современном обществе: возможности и границы применения;
- образ будущего России: стратегические приоритеты и точки роста;
- ценности и традиции в формировании политической идентичности;
- трансформация политической культуры в условиях цифровизации публичного пространства;
- исторические символы в политических процессах: потенциал и характер использования;
- формирование и реализация государственной политики в отношении детей и молодёжи;
- этнополитические процессы в России и мире.
Приём заявок на конкурсы начнётся 1 февраля 2019 года и закончится 15 марта 2019 года. Итоги конкурсов будут подведены до 18 апреля 2019 года. Срок реализации научных проектов составляет от 8 до 12 месяцев в зависимости от типа проекта.
Информация о конкурсах и порядке подачи заявок опубликована на сайте РФФИ.
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