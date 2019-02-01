Объявлены темы грантового конкурса РФФИ и ЭИСИ

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Объявлены темы грантового конкурса РФФИ и ЭИСИ

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Фото: © Pixabay

Приём заявок на конкурсы начнётся 1 февраля 2019 года и закончится 15 марта 2019 года.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) определили темы грантового конкурса для политологов и научных коллективов. Об этом сообщается на сайте ЭИСИ.

Участники могут получить от 100 тысяч до трёх миллионов рублей. Всего определено 14 направлений:

  • основные тренды мирового политического развития;
  • современная политическая система России: тенденции и направления развития;
  • государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования;
  • лидерство в политическом процессе России;
  • гражданственность как ценностное основание социальной активности в современном обществе;
  • политическая стратегия прорыва в технологическом и производственном развитии страны;
  • институты государства и гражданского общества как субъекты политологического образования;
  • новые коммуникативные технологии в современном обществе: возможности и границы применения;
  • образ будущего России: стратегические приоритеты и точки роста;
  • ценности и традиции в формировании политической идентичности;
  • трансформация политической культуры в условиях цифровизации публичного пространства;
  • исторические символы в политических процессах: потенциал и характер использования;
  • формирование и реализация государственной политики в отношении детей и молодёжи;
  • этнополитические процессы в России и мире.

Приём заявок на конкурсы начнётся 1 февраля 2019 года и закончится 15 марта 2019 года. Итоги конкурсов будут подведены до 18 апреля 2019 года. Срок реализации научных проектов составляет от 8 до 12 месяцев в зависимости от типа проекта.

Информация о конкурсах и порядке подачи заявок опубликована на сайте РФФИ.

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