Убыточная история. Эксперт объяснил, почему "Яндекс. Еда" ввёл плату за доставку

Сервис "Яндекс. Еда" является убыточным для компании, и бесплатная доставка была способом раскрутиться, заявил Лайфу президент Гильдии маркетологов Игорь Березин. Доставка стоит денег, а по заявлениям "Яндекса", за декабрь у них было более миллиона заказов.

— Понятно, что сначала будет реакция негативная, не то чтобы возмущение, но досада. Какая-то нелояльная часть аудитории переключится на конкурирующие предложения, если те в свою очередь не повысят цену, не введут плату и так далее. Со временем всё успокоится и умеренный рост продолжится, — объясняет последствия платной доставки эксперт.

По словам Березина, люди, которые тратят единовременно на доставку пятьсот или тысячу рублей, не перестанут заказывать, если им придётся добавлять к чеку ещё 100 рублей. Ну а те, кто хотят сэкономить, будут ходить в рестораны фастфуда самостоятельно или вовсе готовить дома, что ещё дешевле.

— Будет некий переток, возможно, от "Яндекса" к сервису "Деливери-клаб", другим доставщикам. Ещё многое будет зависеть от того, как поведут себя конкуренты. Если будут кричать: "Ребята, идите к нам!", потери могут быть больше. А если они решат, что сами дураки и тоже введут оплату, пусть поменьше, отток может быть совсем небольшой, — прогнозирует Игорь Березин.

Сегодня ранее Лайф рассказывал, что сервис по доставке продуктов "Яндекс. Еда" сделал свои услуги платными. Минимальный размер оплаты доставки составит 39 рублей, но цена будет меняться в зависимости от категории ресторана, уровня спроса, загруженности курьеров и прочих факторов.