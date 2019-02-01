В России могут увеличить максимальную массу бандеролей

В кабмине отмечают, что нынешний допустимый вес отправлений не соответствует современным условиям.

Минкомсвязь РФ предложила увеличить максимальный вес бандероли с нынешних 2 кг до 5. Изменения могут вступить в силу в апреле текущего года. Документ с предложением опубликован на портале правовой информации.

— Текущая максимальная масса бандероли не в полной мере отвечает современным условиям общественных отношений, — отмечают авторы проекта.

Ранее ФАС объявила о возможном увеличении тарифов на почтовые услуги, в их числе и отправка бандеролей. Предполагается, что увеличится максимальная стоимость за каждые 500 г отправлений.

В Почте России заявили, что проанализируют возможное увеличение тарифов и влияние этого изменения на бизнес.