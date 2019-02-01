Больше не нужна. Меркель пообещала удалить свою страницу в Facebook

Меркель решила так сделать потому, что ушла с поста председателя Христианско-демократического союза.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что удалит личную страницу в "Фейсбуке".

— Вы знаете, что я больше не являюсь главой Христианско-демократического союза. Поэтому я удалю свою страничку в Facebook, — сказала она в видеообращении.

По словам Меркель, она теперь не видит смысла вести свою страничку, а тем, кто желает и дальше следить за её политической жизнью в соцсетях, она посоветовала подписаться на аккаунт федерального правительства Германии.