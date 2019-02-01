Россия снизила вложения в гособлигации США

Россия в ноябре 2018 года снизила объём вложений в ценные бумаги Правительства США на 1,815 миллиарда долларов — до 12,814 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные американского минфина.
По состоянию на январь прошлого года Россия хранила в ценных бумагах Соединённых Штатов 96,9 миллиарда долларов. Весной российская сторона избавилась от облигаций министерства финансов США на общую сумму почти 80 миллиардов долларов.
Крупнейшим иностранным держателем американских ценных бумаг является Китай, на втором месте Япония, а на третьем — Бразилия.
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