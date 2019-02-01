Пересадили кость. Подмосковные врачи спасли руку пациента после страшного ДТП

Медики Ступинской центральной районной клинической больницы спасли руку мужчине, попавшему в страшное ДТП. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, врачи пересадили его собственную кость.
В результате ДТП мужчина лишился фрагментов костей предплечья. Хирурги выполнили сразу три вмешательства, установив взамен утраченных костей титановую пластину и трансплантат из собственной кости пострадавшего.
Мужчина попал в больницу в экстренном порядке, сейчас он в удовлетворительном состоянии и находится под наблюдением врачей.
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