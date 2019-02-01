Больницу под Ярославлем, ужаснувшую своими условиями, отремонтируют

В настоящее время закрыть медучреждение невозможно из-за эпидемиологической обстановки.

Инфекционное отделение Тутаевской больницы в Ярославской области отремонтируют в 2019 году. Об этом РИА "Новости" рассказала пресс-секретарь регионального депздрава Ольга Силина.

— В текущем году в инфекционном отделении Тутаевской районной больницы будет проведён капитальный ремонт. На эти цели выделено более 2 миллионов рублей, — заявила Силина.

Она также подчеркнула, что в начале следующей недели в отделение приедет комиссия. По её словам, закрытие учреждения невозможно в настоящее время из-за эпидемиологической обстановки.

Ранее Лайф рассказывал, что пациенты больницы в городе Тутаеве Ярославской области пожаловались на ужасное состояние инфекционного отделения, сравнив его с концлагерем. Глава медучреждения заявил, что знает об этих проблемах, а вся необходимая для ремонта документация готова.