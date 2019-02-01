Суд обязал iHerb удалить своё приложение из российских AppStore и Google Play

Засвияжский районный суд Ульяновска обязал американский интернет-магазин iHerb, специализирующийся на продаже витаминов, БАД и товаров для здоровья, удалить своё приложение из магазинов AppStore и Google Play.

Как сообщает РБК, суд рассматривал два иска: об ограничении доступа к информации на сайте магазина и об удалении фирменного приложения из AppleStore и Google Play. Суд постановил ограничить доступ к данным о 10 товарных позициях и считать информацию о них запрещённой.

Что касается приложения iHerb, суд постановил признать информацию, размещённую в фирменном приложении, запрещённой и обязал iHerb удалить его.