"Простынь в крови". Соседи "врача"-каннибала вспомнили жестокое убийство в 90-х

Соседи Бориса Кондрашина, который устроился работать в городскую больницу № 11 после многолетнего лечения в психиатрическом диспансере, вспомнили жестокое убийство, которое "врач" совершил в 1998 году. Своими воспоминаниями они поделились в беседе с Лайфом.
— Тот ему укол поставил, и он скончался, а потом расчленил. У нас дом кирпичный, нет такой слышимости, — рассказывает Нина Григорова. — Там потом нашли руку с печаткой в формалине, глаз там нашли.
По её словам, сейчас все соседи в шоке от того, что он смог устроиться работать в медицинское учреждение после криминального прошлого.
— Когда это всё произошло, мы были понятыми там. У него нашли под кроватью футболку изрезанную, белого цвета, вся в крови, простынь вся в крови, с балкона занесли халат, инструменты. Инструменты были помыты, — вспомнила другая соседка, Татьяна Трошенская.
Как сообщила Лайфу заместитель главного врача поликлиники Веста Титова, куда устроился Кондрашин, никто из сотрудников больницы не подозревал, что у мужчины было такое прошлое.
— Обычный человек. Никаких агрессий у него не было, — заявила она.
Между тем, как стало известно позднее, при трудоустройстве документы Кондрашина об образовании были переданы на проверку, а когда выяснилось, что они поддельные, их передали в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в городскую больницу устроился работать терапевтом мужчина с поддельным дипломом об образовании. Кроме того, как стало известно, мужчина оказался душевнобольным — в 16 лет он убил своего сверстника и, считая себя вампиром, выпил кровь жертвы.
Позднее в Управлении здравоохранения Челябинска объяснили, как Кондрашин смог устроиться на работу. Там отметили, что мужчина предоставил все необходимые документы, но у него отсутствовала трудовая книжка — она была потеряна, поэтому ему завели новую. Примечательно, что записей там и не могло быть, так как Кондрашин состоял на лечении в психдиспансере продолжительное время.
Также стало известно, что Кондрашин не занимался лечением пациентов, а был лишь консультантом по здоровому образу жизни.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени