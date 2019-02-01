"Простынь в крови". Соседи "врача"-каннибала вспомнили жестокое убийство в 90-х

По их словам, сейчас все находятся в шоке от того, как преступник мог устроиться работать в медицинское учреждение после криминального прошлого.

Соседи Бориса Кондрашина, который устроился работать в городскую больницу № 11 после многолетнего лечения в психиатрическом диспансере, вспомнили жестокое убийство, которое "врач" совершил в 1998 году. Своими воспоминаниями они поделились в беседе с Лайфом.

— Тот ему укол поставил, и он скончался, а потом расчленил. У нас дом кирпичный, нет такой слышимости, — рассказывает Нина Григорова. — Там потом нашли руку с печаткой в формалине, глаз там нашли.

По её словам, сейчас все соседи в шоке от того, что он смог устроиться работать в медицинское учреждение после криминального прошлого.

— Когда это всё произошло, мы были понятыми там. У него нашли под кроватью футболку изрезанную, белого цвета, вся в крови, простынь вся в крови, с балкона занесли халат, инструменты. Инструменты были помыты, — вспомнила другая соседка, Татьяна Трошенская.

Как сообщила Лайфу заместитель главного врача поликлиники Веста Титова, куда устроился Кондрашин, никто из сотрудников больницы не подозревал, что у мужчины было такое прошлое.

— Обычный человек. Никаких агрессий у него не было, — заявила она.

Между тем, как стало известно позднее, при трудоустройстве документы Кондрашина об образовании были переданы на проверку, а когда выяснилось, что они поддельные, их передали в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в городскую больницу устроился работать терапевтом мужчина с поддельным дипломом об образовании. Кроме того, как стало известно, мужчина оказался душевнобольным — в 16 лет он убил своего сверстника и, считая себя вампиром, выпил кровь жертвы.

Позднее в Управлении здравоохранения Челябинска объяснили, как Кондрашин смог устроиться на работу. Там отметили, что мужчина предоставил все необходимые документы, но у него отсутствовала трудовая книжка — она была потеряна, поэтому ему завели новую. Примечательно, что записей там и не могло быть, так как Кондрашин состоял на лечении в психдиспансере продолжительное время.

Также стало известно, что Кондрашин не занимался лечением пациентов, а был лишь консультантом по здоровому образу жизни.