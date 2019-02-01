Психиатр объяснил, почему спустя 60 лет перевал Дятлова всё ещё обсуждают

Отсутствие свидетелей трагических событий на перевале Дятлова является причиной появления десятков гипотез произошедшего. Поэтому любой человек, сообразно своим интересам, может возлагать ответственность за гибель туристов на НЛО, спецслужбы или научные испытания, считает психиатр Дмитрий Клевцов.

— 60 лет, как здесь, или 100 лет, как с Джеком Потрошителем. Тогда преступника тоже не нашли, и это породило разговоры на целых сто лет и до сих пор, вот фильм "Дом, который построил Джек" — это тоже намёк на того самого. Почему? Потому, что не нашли. Привлекает именно вариативность вот этих версий, — рассказал Лайфу психиатр.

По словам специалиста, если бы был какой-то свидетель, который упорно настаивал на одной версии и это многими фактами подтверждалось, тогда это меньший бы вызывало интерес у аудитории, а то и вовсе новость прошла бы мимо. Так что людей будоражит тайна.

Сегодня Лайф рассказывал, что спустя 60 лет следователями Свердловской области назначено новое расследование по делу о гибели туристов на перевале Дятлова, ведь причина смерти участников похода до сих пор не установлена.