Захарова: Россия оставляет за собой право на ответ в случае разрыва ДРСМД

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Захарова: Россия оставляет за собой право на ответ в случае разрыва ДРСМД

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Мария Захарова. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

По словам дипломата, выход США из договора не связан с РФ, это стратегия по снятию с себя обязательств в различных сферах.

Россия оставляет за собой право реагировать на приостановку Соединёнными Штатами выполнения обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Москва оставляет за собой право и на соответствующую реакцию на ответные действия. Естественно, это будет сделано

Мария Захарова

Сегодня президент США Дональд Трамп объявил, что 2 февраля Вашингтон приостановит выполнение ДРСМД и начнёт процедуру выхода из него. По его словам, Россия "долго безнаказанно нарушала договорённости, скрытно разрабатывая и развёртывая запрещённую ракетную систему".

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