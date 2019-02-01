Захарова: Россия оставляет за собой право на ответ в случае разрыва ДРСМД

По словам дипломата, выход США из договора не связан с РФ, это стратегия по снятию с себя обязательств в различных сферах.

Россия оставляет за собой право реагировать на приостановку Соединёнными Штатами выполнения обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Москва оставляет за собой право и на соответствующую реакцию на ответные действия. Естественно, это будет сделано Мария Захарова

Сегодня президент США Дональд Трамп объявил, что 2 февраля Вашингтон приостановит выполнение ДРСМД и начнёт процедуру выхода из него. По его словам, Россия "долго безнаказанно нарушала договорённости, скрытно разрабатывая и развёртывая запрещённую ракетную систему".