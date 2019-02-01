У берегов Африки задержали 11 российских моряков

На борту судна, шедшего под флагом Панамы в Марокко, обнаружили более девяти тонн кокаина.

В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство РФ в стране.

— Факт задержания российских моряков был. Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными. Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации, — говорится в сообщении.

Сообщается, что судно ESER следовало в Марокко под панамским флагом и сделало остановку в порту города Прая из-за того, что один из членов экипажа умер по неизвестной причине. Местная полиция обнаружила на борту судна 9,5 тонны кокаина.

Сообщается, что все одиннадцать задержанных, по предварительной информации, являются гражданами России.