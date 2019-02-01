У берегов Африки задержали 11 российских моряков

В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство РФ в стране.
— Факт задержания российских моряков был. Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными. Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации, — говорится в сообщении.
Сообщается, что судно ESER следовало в Марокко под панамским флагом и сделало остановку в порту города Прая из-за того, что один из членов экипажа умер по неизвестной причине. Местная полиция обнаружила на борту судна 9,5 тонны кокаина.
Сообщается, что все одиннадцать задержанных, по предварительной информации, являются гражданами России.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени