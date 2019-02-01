МИД РФ уделит особое внимание расследованию гибели россиянина в тюрьме во Львове

По словам представителя ведомства, мужчина "не просто умер в львовских застенках, а стал жертвой пыток".

Министерство иностранных дел РФ уделит особое внимание расследованию причин гибели россиянина Валерия Иванова в украинской тюрьме. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Я считаю, что именно этой теме должны уделить особое внимание, и не только со стороны официальных структур, но и вообще всего нашего гражданского общества Мария Захарова

Дипломат добавила, что случившееся в тюрьме потрясло её. По словам Захаровой, Иванов "не просто умер в львовских застенках, а стал жертвой пыток".

Напомним, россиянин умер в Дрогобычской исправительной колонии № 40 во Львовской области 9 декабря 2018 года. Его тело доставили в конце декабря в Северодвинск Архангельской области. На Украине заверяли, что причиной смерти Иванова стал несчастный случай.

Сегодня Следственный комитет РФ возбудил дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего". По данным следствия, смерть Иванова носит криминальный характер.