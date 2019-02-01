На Урале мужчина "заминировал" ТЦ из-за сотовой компании, снявшей 200 рублей

На Урале задержали мужчину, который сообщил о "минировании" торговых центров в Краснотурьинске, чтобы отомстить сотовой компании за 200 рублей, которые были списаны со счёта.

В четверг, 31 января, в полицию Краснотурьинска поступили сообщения о минировании одного из торговых центров и офисного здания, которые оказались ложными. В дальнейшем по подозрению в ложном сообщении об акте терроризма был задержан 51-летний местный житель.

— В ходе допроса он пояснил оперуполномоченным, что причиной его противоправных поступков стало то, что в зданиях, про которые он проинформировал представителей МВД, располагались филиалы одной из сотовых компаний. Якобы эта фирма незаконно сняла с его счета 200 рублей. Таким образом он намеревался отомстить за понесённый убыток, — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Теперь мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.