Препятствует праву на опеку. Задержанной в США актрисе предъявлено обвинение

По мнению стороны обвинения, отцом девочки может являться американский гражданин, но он, как утверждается, не был вписан в свидетельство о рождении ребенка.

Актрисе Ирине Усок, задержанной в США, предъявлено обвинение в препятствовании праву на опеку. Об этом сообщается на странице Генерального консульства России в Нью-Йорке в "Фейсбуке".

Отцом девочки, по мнению стороны обвинения, может являться американский гражданин, но, как утверждается, он не был вписан в свидетельство о рождении ребенка.

— После отъезда актрисы из США он написал заявление в полицию о "похищении" предполагаемой дочери. По имеющейся информации, дочь Ирины Усок была передана американскими властями сестре предполагаемого отца, так как сам он находился за пределами США, — говорится в сообщении дипмиссии.

Усок задержали в аэропорту Нью-Йорка по подозрению в киднеппинге. По версии следствия, она долгое время состояла в отношениях с американским гражданином, от которого родила ребёнка. Позднее они расстались, а Усок забрала ребёнка с собой в Россию. Её задержали, когда она вернулась в США. Сейчас ей грозит до 20 лет тюрьмы.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, необходимая помощь оказывается российскими дипломатами.