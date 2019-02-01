Криминалист назвал версию гибели группы Дятлова

По его версии, группа Дятлова погибла, потому что попала в район проведения военных испытаний.

Бывший эксперт-криминалист Центральной уральской научно-исследовательской лаборатории судебной экспертизы Минюста РСФСР Владимир Анкудинов назвал версию гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году.

По мнению Анкудинова, причиной гибели группы Дятлова стали военные испытания — туристы попали в место, где проводились учения. В 80-х годах прошлого века он общался с судмедэкспертом того дела Борисом Возрождённым, который ему об этом рассказал.

— Возрождённый мне лично рассказывал про это дело, что телесные повреждения, во всяком случае у (участницы группы Дятлова Людмилы. — Прим. Лайфа) Дубининой, образовались в результате воздействия взрывной волны, — приводит слова Анкудинова газета "Известия".

Он предполагает, что в том районе упала ракета, сбившаяся с курса. Анкудинов отметил, что в кругах тех, кто занимается изучением этого вопроса, такая точка зрения не пользуется популярностью.

Напомним, что обстоятельства гибели тургруппы во главе с Игорем Дятловым на перевале Северного Урала так и не были выяснены, при этом выдвигалось более ста версий произошедшего, в том числе и связанных с паранормальными явлениями и испытаниями военной техники. Генпрокуратура намерена начать новое расследование гибели туристов на перевале Дятлова.