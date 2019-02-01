Тимошенко и Гриценко пожаловались в полицию на преследования

По просьбе политиков МВД Украины отслеживает некие мобильные группы, которые ездят вслед за ними.

Кандидаты на пост президента Украины лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко обратились в полицию с жалобой о преследовании. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Глава ведомства подтвердил, что МВД по просьбе Тимошенко и Гриценко начало отслеживать некие мобильные группы, которые ездят вслед за политиками.

При этом он добавил, что Гриценко заявил о недавнем нападении на его команду в Одессе и поставил под вопрос причастность действующего президента страны Петра Порошенко к инциденту.

— На днях господин Гриценко принёс в Нацполицию заявление, в котором обвинил должностные лица Администрации президента и Службы безопасности в формировании спецгруппы, которая преследует его в предвыборных турах и совершила нападение на него в Одессе, — цитирует Авакова интернет-издание "Левый берег".

Он добавил, что экс-министр обороны дал показания и расследование уже началось.