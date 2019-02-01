Захарова: США до сих пор не предоставили доказательств нарушений Россией ДРСМД

Соединённые Штаты Америки, обвиняя Россию в нарушении Договора о РСМД, так и не предоставили доказательств, кроме сообщений в "Твиттере". Об этом в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Не могли бы вы предоставить какие-либо доказательства, кроме ваших твитов, того, как это было сделано, как произошло нарушение, — сказала она.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп в октябре 2018 года заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Россия, по мнению Соединённых Штатов, нарушает соглашение. Позднее, в начале декабря, госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязанности по договору, если Москва до 2 февраля 2019 года не вернётся к выполнению договорённости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Москва должна в ближайшее время получить от США некое уведомление по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и отметил, что решение Вашингтона выйти из ДРСМД было принято давно.